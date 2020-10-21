Ливия уже девять лет не может выбраться из кризиса после смерти Каддафи

Ливийский лидер Муаммар Каддафи девять лет назад был убит из-за военного наступления НАТО, после его смерти страна погрузилась в хаос. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Ливийский лидер Муаммар Каддафи девять лет назад был убит из-за военного наступления НАТО, после его смерти страна погрузилась в хаос. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Западные страны выступали против руководства Каддафи, заявляя, что он опасен для всего севера Африки, а в Ливии якобы назревает гражданская война. Настоящий кризис в стране начался именно после ликвидации ее правителя.

Каддафи возглавил североафриканское государство в 1969 году, его политика была нацелена на улучшение качества жизни граждан. Вырученные от продажи нефти средства шли на развитие здравоохранения, образования и строительной отрасли. Власти поддерживали молодые семьи отменой высоких налогов и процентов с кредитов на покупку жилья.

Ключевым направлением политики Каддафи стал новый политический режим Джамахирия. Главный революционер стремился объединить арабские страны, исключив иностранное военное присутствие. Реализация этого плана могла поставить под угрозу экономику Запада. Дипломатически решить вопрос Европе не удалось, поэтому НАТО под предлогом защиты интересов мирных жителей насильно вторглось на территорию Ливии.