Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:01   21 Октября 2020
Политика

Ливия уже девять лет не может выбраться из кризиса после смерти Каддафи

Ливия уже девять лет не может выбраться из кризиса после смерти Каддафи

Ливийский лидер Муаммар Каддафи девять лет назад был убит из-за военного наступления НАТО, после его смерти страна погрузилась в хаос. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Западные страны выступали против руководства Каддафи, заявляя, что он опасен для всего севера Африки, а в Ливии якобы назревает гражданская война. Настоящий кризис в стране начался именно после ликвидации ее правителя.

Каддафи возглавил североафриканское государство в 1969 году, его политика была нацелена на улучшение качества жизни граждан. Вырученные от продажи нефти средства шли на развитие здравоохранения, образования и строительной отрасли. Власти поддерживали молодые семьи отменой высоких налогов и процентов с кредитов на покупку жилья.

Ключевым направлением политики Каддафи стал новый политический режим Джамахирия. Главный революционер стремился объединить арабские страны, исключив иностранное военное присутствие. Реализация этого плана могла поставить под угрозу экономику Запада. Дипломатически решить вопрос Европе не удалось, поэтому НАТО под предлогом защиты интересов мирных жителей насильно вторглось на территорию Ливии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ливия #кризис #каддафи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров