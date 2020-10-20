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23:41   20 Октября 2020
Политика

Глава МИД Восточного правительства Ливии рассказал о турецком вмешательстве

Глава МИД Восточного правительства Ливии рассказал о турецком вмешательстве

Турецкие власти создают "хаос вооружения" на территории Ливии. Об этом заявил глава МИД Восточного правительства Ливии Абдель Хади аль-Хувейдж, передает издание Alwasat.

Глава МИД выступил с докладом на международном форуме "Мир и диалог на Ближнем Востоке и в Северной Африке — фундаментальная опора развития". Главной темой его обращения стало вмешательство Анкары в дела Ливии. Данное выступление было организовано университетом Соран при поддержке министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна.

В ходе мероприятия Хувейдж рассказал об отрицательном влиянии экспансии Турции на решение ливийского кризиса. По его словам, Западу нужно взять под контроль действия Анкары и запретить ей поставлять так называемому Правительству национального согласия (ПНС) оружие и наемников.

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#турция #ливия #хувейдж

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