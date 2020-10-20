23:18 20 Октября 2020Политика
Глава МВД Франции изъявил желание провести переговоры с российским коллегой
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен изъявил желание посетить Россию с рабочим визитом. Министр заявил, что хочет провести встречу с российским коллегой Владимиром Колокольцевым, передает ТАСС.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен изъявил желание посетить Россию с рабочим визитом. Министр заявил, что хочет провести встречу с российским коллегой Владимиром Колокольцевым, передает ТАСС.
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