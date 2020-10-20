Глава МВД Франции изъявил желание провести переговоры с российским коллегой

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен изъявил желание посетить Россию с рабочим визитом. Министр заявил, что хочет провести встречу с российским коллегой Владимиром Колокольцевым, передает ТАСС.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен изъявил желание посетить Россию с рабочим визитом. Министр заявил, что хочет провести встречу с российским коллегой Владимиром Колокольцевым, передает ТАСС.

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