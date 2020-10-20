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23:11   20 Октября 2020
Общество

Генпрокуратура РФ взыскала с Абызова через суд рекордную сумму

Генпрокуратура РФ взыскала с Абызова через суд рекордную сумму

Гагаринский районный суд Москвы взыскал с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и подконтрольных ему компаний 32,5 млрд рублей. Речь идет о рекордной сумме в системе российского судопроизводства, сообщило РИА Новости.

Суд удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры РФ. Взысканные средства пойдут в доход государства. В прокуратуре уверены, что Абызов незаконно заработал эти деньги на посту главы ведомства, занимаясь предпринимательской деятельностью.

Было установлено, что Абызов нарушил антикоррупционное законодательство. Он владел офшорными компаниями и обогащался, используя свое положение.

В настоящее время Михаил Абызов находится в СИЗО. Виновным он себя не признает.

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#генпрокуратура #коррупция #абызов

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