Мелания Трамп отказалась от своего выступления в Пенсильвании из-за кашля

Первая леди США Мелания Трамп, которая недавно переболела COVID-19, отменила свое запланированное выступление в штате Пенсильвания из-за продолжающегося кашля. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на главу аппарата первой леди Стефани Гришэм.

Первая леди США Мелания Трамп, которая недавно переболела COVID-19, отменила свое запланированное выступление в штате Пенсильвания из-за продолжающегося кашля. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на главу аппарата первой леди Стефани Гришэм.

Она отметила, что после выздоровления от COVID-19, самочувствие первой леди Соединенных Штатов улучшается с каждым днем.

"Но, учитывая продолжающийся кашель, она на всякий случай не будет совершать сегодня поездок", — уточнила Гришэм.

Мелания Трамп и ее супруг, действующий президент США Дональд Трамп переболели COVID-19 в начале октября. Американский лидер провел три дня в больнице, после чего вернулся к своим предвыборным мероприятиям.