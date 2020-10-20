Нехаев: "Фонтанка" пытается избежать заслуженного наказания за фейк в Сети

Пострадавший от недобросовестности "Фонтанки" житель Брянска Руслан Нехаев рассказал, как автор фейкового материала про него — журналист издания Александр Ермаков — смог оправдаться за сломанную жизнь мужчине на судебном заседании.

Пострадавший от недобросовестности "Фонтанки" житель Брянска Руслан Нехаев рассказал, как автор фейкового материала про него — журналист издания Александр Ермаков — смог оправдаться за сломанную жизнь мужчине на судебном заседании.

Куйбышевский районный суд накануне постановил признать статью "Фонтанки" не нарушающей российское законодательство. В материале рассказывалось о неком гражданине Брянска, работающем в брянском ДДЮТ им. Гагарина и являющимся наемником, который участвовал в боевых действиях на территории Сирии три года назад. Ермаков также приписал ему ликвидацию террориста запрещенной в России организации ИГИЛ в статусе бойца ЧВК "Вагнер". Автор материала указал отличительные особенности внешности россиянина, например, татуировку, передает ФАН.

"Судья объяснила, что в статье "Фонтанки" есть только указание на имя Руслан, возраст 39 лет, который не совпадает с моим, фотография, где человек не похож на меня. Главный аргумент суда: я, Руслан Нехаев из Брянска, никак не могу себя идентифицировать из этого текста... Его читала вся Россия, ближнее зарубежье. Люди связали этот текст именно со мной и сложили свое впечатление обо мне", — объяснил преподаватель.

Он добавил, что в суде Ермаков применил грязный прием, чтобы избежать заслуженного наказания за содеянное. Во время заседания журналист заявил, что имел в виду "другого человека". Для этого в тексте он изменил возраст и месторасположение татуировки Нехаева, однако примечательно, что в ДДЮТ в Брянске работает только один человек по имени Руслан.