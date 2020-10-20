Угнанные машины из Москвы найдены в гараже в Ленобласти

Оперативники "Цезарь Сателлит" вместе с сотрудниками ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области сумели раскрыть схему угона автомобилей в Московском регионе. Злоумышленники хранили угнанные машины в Ленобласти, пишут "Вести Подмосковья".

Оперативники "Цезарь Сателлит" вместе с сотрудниками ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области сумели раскрыть схему угона автомобилей в Московском регионе. Злоумышленники хранили угнанные машины в Ленобласти, пишут "Вести Подмосковья".

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили два кроссовера – Hyundai Tucson и KIA Sportage, угнанные на прошлой неделе в Москве. Машины хранились в гараже в деревне Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области.

При осмотре машин были найдены новые госномера для последующей перепродажи. Правоохранители не исключают, что машины были похищены петербургской бандой угонщиков с целью дальнейшей перепродажи в одном из регионов России, пишут "Вести Подмосковья".