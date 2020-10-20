Экс-адвокат Пашаев усомнился в смягчении приговора Ефремову

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сомневается в том, что актеру смягчат приговор. Юрист считает, что новые защитники артиста предоставили слишком мало доказательств, пишет телеканал "360".

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сомневается в том, что актеру смягчат приговор. Юрист считает, что новые защитники артиста предоставили слишком мало доказательств, пишет телеканал "360".

Мосгорсуд перенес заседание по обжалованию приговора Михаилу Ефремову Ефремову на 22 октября. Бывший адвокат Эльман Пашаев, ранее представляющий интересы актера, высказал свою точку зрения по этому поводу. По мнению юриста, суд оставит решение без изменений в случае неэффективности назначенных экспертиз, передает канал "360".

"Вообще-то экспертизу, которую они просили сегодня, мы еще в первой инстанции просили — про ремни безопасности Захарова. <…> Не буду мешать апелляции, но все, что сегодня просили, в моей жалобе это все есть", — отметил Пашаев.

Он добавил, что знаком с данной судьей. Он считает, что она грамотная, но строгая. Пашаев также указал на слишком маленький запрос защитой экспертиз. Юрист не исключил, что разбирательство отложили, чтобы как раз провести экспертизы.