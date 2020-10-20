ВМС США запустили ракету с борта эсминца Zumwalt рядом с Южной Калифорнией

Первые ракетные стрельбы посредством пусковой системы эсминца Zumwalt ВМС США были проведены неподалеку от берегов Южной Калифорнии, сообщает "Военное дело".

Первые ракетные стрельбы посредством пусковой системы эсминца Zumwalt ВМС США были проведены неподалеку от берегов Южной Калифорнии, сообщает "Военное дело".

Американские моряки провели испытательный запуск ракеты SM-2, используя вертикальную пусковую установку Mk-57, расположенную на борту малозаметного эсминца Zumwalt, передает издание. Старт ракеты был запечатлен на видео, которое было размещено в Сети.

Спуск на воду первого корабля подобного класса состоялся в октябре 2013 года. Два эсминца типа Zumwalt, имеющихся в распоряжении Военно-морских сил США, оснащены крылатыми ракетами Tomahawk. Кроме того, из вооружения корабли имеют артиллерийские установки. Эсминцы этого класса также оборудованы технологией малой радиолокационной заметности.