ВМС США запустили ракету с борта эсминца Zumwalt рядом с Южной Калифорнией
Первые ракетные стрельбы посредством пусковой системы эсминца Zumwalt ВМС США были проведены неподалеку от берегов Южной Калифорнии, сообщает "Военное дело".
Американские моряки провели испытательный запуск ракеты SM-2, используя вертикальную пусковую установку Mk-57, расположенную на борту малозаметного эсминца Zumwalt, передает издание. Старт ракеты был запечатлен на видео, которое было размещено в Сети.
Спуск на воду первого корабля подобного класса состоялся в октябре 2013 года. Два эсминца типа Zumwalt, имеющихся в распоряжении Военно-морских сил США, оснащены крылатыми ракетами Tomahawk. Кроме того, из вооружения корабли имеют артиллерийские установки. Эсминцы этого класса также оборудованы технологией малой радиолокационной заметности.