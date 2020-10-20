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20:56   20 Октября 2020
Армия

ВМС США запустили ракету с борта эсминца Zumwalt рядом с Южной Калифорнией

ВМС США запустили ракету с борта эсминца Zumwalt рядом с Южной Калифорнией

Первые ракетные стрельбы посредством пусковой системы эсминца Zumwalt ВМС США были проведены неподалеку от берегов Южной Калифорнии, сообщает "Военное дело".

Американские моряки провели испытательный запуск ракеты SM-2, используя вертикальную пусковую установку Mk-57, расположенную на борту малозаметного эсминца Zumwalt, передает издание. Старт ракеты был запечатлен на видео, которое было размещено в Сети.

Спуск на воду первого корабля подобного класса состоялся в октябре 2013 года. Два эсминца типа Zumwalt, имеющихся в распоряжении Военно-морских сил США, оснащены крылатыми ракетами Tomahawk. Кроме того, из вооружения корабли имеют артиллерийские установки. Эсминцы этого класса также оборудованы технологией малой радиолокационной заметности.

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