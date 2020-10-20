20:56 20 Октября 2020Политика
Глава МИД Белоруссии самоизолировался из-за коронавируса у жены
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей объявил о самоизоляции. Ранее у его жены, актрисы и телеведущей Веры Поляковой был выявлен коронавирус.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей объявил о самоизоляции. Ранее у его жены, актрисы и телеведущей Веры Поляковой был выявлен коронавирус.
Подхватившая коронавирусную инфекцию женщина проходит лечение в больнице. 14 октября она сообщала, что чувствует себя неплохо. Потом ситуация изменилась – появилась температура и слабость. Об этом она написала в социальных сетях. Глава МИД Белоруссии работает удаленно, сообщил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.
За время пандемии в Белоруссии было выявлено более 88 тысяч случаев коронавируса. Порядка 80 тысяч человек вылечились от заболевания, 933 пациента скончались.