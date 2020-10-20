Глава МИД Белоруссии самоизолировался из-за коронавируса у жены

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей объявил о самоизоляции. Ранее у его жены, актрисы и телеведущей Веры Поляковой был выявлен коронавирус.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей объявил о самоизоляции. Ранее у его жены, актрисы и телеведущей Веры Поляковой был выявлен коронавирус.

Подхватившая коронавирусную инфекцию женщина проходит лечение в больнице. 14 октября она сообщала, что чувствует себя неплохо. Потом ситуация изменилась – появилась температура и слабость. Об этом она написала в социальных сетях. Глава МИД Белоруссии работает удаленно, сообщил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

За время пандемии в Белоруссии было выявлено более 88 тысяч случаев коронавируса. Порядка 80 тысяч человек вылечились от заболевания, 933 пациента скончались.