Зеленский планирует включить религиозные организации в ТКГ по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выступает за приобщение религиозных организаций к работе в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает "Украина.ру".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выступает за приобщение религиозных организаций к работе в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает "Украина.ру".

Зеленский поблагодарил представителей организаций за участие в заседании ТКГ и заявил, что желает приобщить их к работе. Речь идет об оказании помощи в организации процесса обмена пленными и доступа международного комитета Красного Креста к местам их содержания.

Во время встречи украинский лидер призвал уменьшить скопление людей на богослужениях. Также он предложил перевести мероприятия в онлайн-режим.

Ежедневно регистрируются пять-шесть тысяч новых случаев заражения коронавирусом на Украине. Зеленский ранее заявил, что жесткие ограничительные меры введут, если число новых случаев будет превышать 9,5 тыс. в сутки.