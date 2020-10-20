Гаспарян объяснил, почему Киргизию не смогут оторвать от России

В Киргизии нет регионов, где целенаправленно создавались бы националистические группировки, поэтому она вряд ли может по украинскому примеру стать русофобским государством.

В Киргизии нет регионов, где целенаправленно создавались бы националистические группировки, поэтому она вряд ли может по украинскому примеру стать русофобским государством.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал российский политический обозреватель, писатель и публицист Армен Гаспарян.

Политолог прокомментировал заявление премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова – временно исполняющего обязанности главы государства, который пообещал, что Бишкек полностью выполнит свои обязательства перед Москвой.

По словам Гаспаряна, в Киргизии, в отличие от Украины, трудовая миграция в Россию и денежные переводы на родину являются важной частью экономики

«Сейчас в Киргизии сложная история с этим связана. Потому что Россия приостановила все эти переводы из-за рубежа. И за счет чего будет пополняться экономика совершенно непонятно. Плана «Б» у вас не существует. На Украине все же было не совсем так», — отметил обозреватель.

Кроме того, добавил Гаспарян, Киргизия получила определенную пользу от членства в различных интеграционных объединениях с Россией, вроде ЕАЭС (Евразийского Экономического Союза». Поэтому в этой стране вряд ли кто-нибудь всерьез захочет отрываться от России.

А что касается Украины, напомнил Гаспарян в заключение, несмотря на то, что Киев всеми силами разрывал торговые и экономические связи страны с Россией и обвинял ее в агрессии, именно наша страна по-прежнему остается для Украины основным экономическим партнером.