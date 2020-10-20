Орешкин заявил о необходимости модернизации системы работы МВФ

Мировое сообщество обязано заняться модернизацией механизмов работы Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации, заявил помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия-24".

Мировое сообщество обязано заняться модернизацией механизмов работы Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации, заявил помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия-24".

Международные финансовые институты требуют своей модернизации, но этот процесс может случиться только при согласии всех участников процесса, объяснил Орешкин.

ВТО и МВФ должны стать площадкой для выстраивания обновленной системы доверия, однако на сегодняшний день до восстановления консенсуса еще далеко, так как все стороны еще явно не готовы для внесения корректировок.

Работа Всемирной торговой организации (ВТО) берет свое начало в 1995 году, и с тех пор методика ее работы не подвергалась никаким изменениям.

Ранее Максим Орешкин утверждал, что международный институт сейчас находится в ухудшающемся состоянии и определенно нуждается в проведении определенных реформ по совершенствованию.