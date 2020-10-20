Политэксперт Семченко раскритиковал выступление Зеленского в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной рады. Его речь оценил политолог Александр Семченко. Об этом пишет "ПолитНавигатор".

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной рады. Его речь оценил политолог Александр Семченко. Об этом пишет "ПолитНавигатор".

По мнению эксперта, нынешний украинский лидер подражал своему предшественнику Петру Порошенко. Политолог отметил, что президент врал и рассказывал о придуманных достижениях.

"Обращение Зеленского к Раде — сплошное вранье, начиная с того, что в начале он заявил "Я тут перед вами отчитаться хочу", но вместо отчета начал рассказывать, что, как он думает, будет сделано в следующем году и позже", — заявил Семченко.

Ранее появилась информация о планах Украины построить военные базы в Черном море.