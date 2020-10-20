Глава делегации РФ в ПАСЕ назвал ситуацию с Навальным полностью исчерпанной

Депутаты Госдумы РФ и генсек Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич на встрече не обсуждали ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом рассказал глава делегации РФ в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой, пишет ТАСС.

Депутаты Госдумы РФ и генсек Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич на встрече не обсуждали ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом рассказал глава делегации РФ в Парламентской ассамблее СЕ Петр Толстой, пишет ТАСС.

По словам Толстого, инцидент с блогером он считает исчерпанным, так как Навальный себя нормально чувствует. Такой вывод можно сделать из его ранее вышедших интервью. Толстой также отметил, что для генсека СЕ эта тема вряд ли является актуальной, поэтому в повестке встречи с российскими депутатами ее не было.

"Ни тему блогеров, ни тему каких-то санкций мы не обсуждали. Надеемся, мы от этих тем ушли и навсегда", — рассказал глава российской делегации в ПАСЕ.

Навальному стало плохо на борту самолета, следующего из Томска в Москву. Лайнер посадили в Омске, где блогера госпитализировали, а спустя несколько дней отправили на лечение в Германию, когда он был в коме. Навальный и его соратники считают, что блогера якобы "отравили", но никаких доказательств этому не предоставила ни одна российская или зарубежная лаборатория.