Украинский депутат высмеял попытку сравнить Порошенко с Черчиллем

Депутат Верховной рады Украины, историк и журналист Максим Бужанский высмеял попытку сравнить экс-президента страны Петра Порошенко с заслуженным британским политическим деятелем Уинстоном Черчиллем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат Верховной рады Украины, историк и журналист Максим Бужанский высмеял попытку сравнить экс-президента страны Петра Порошенко с заслуженным британским политическим деятелем Уинстоном Черчиллем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее жена Порошенко Марина сравнила супруга с Черчиллем и заявила, что британский политик в сложное время смог отыскать национальную идею. Депутат Рады напомнил, что сравнивать политиков не стоит.

"Марина скромно не вспоминает, что Черчиллю бы в голову не пришло 30 раз не явиться на допросы по 59 уголовным делам. В которых описано, что и где находил Порошенко в поисках национальной идеи в свое президентство", — пишет Бужанский.

Парламентарий также добавил, что свои "находки" Порошенко прятал в офшорах. Сейчас экс-президент Украины и его соратники являются фигурантами ряда уголовных дел о госизмене, злоупотреблении властью, легализации преступных доходов и др.