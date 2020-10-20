Московский терапевт разработала эффективную схему лечения COVID-19

Коронавирус в тяжелой форме можно лечить с помощью антикоагулянтов. Такой способ лечения предложила столичный терапевт Наталия Ленская, передает "Комсомольская правда".

Коронавирус в тяжелой форме можно лечить с помощью антикоагулянтов. Такой способ лечения предложила столичный терапевт Наталия Ленская, передает "Комсомольская правда".

Врач разработала способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией еще весной 2020 года, говорится в публикации. По словам Ленской, антикоагулянты помогают даже в лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19.