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20:06   20 Октября 2020
Политика

Правила дебатов кандидатов в президенты США изменили ради демократа Байдена

Правила дебатов кандидатов в президенты США изменили ради демократа Байдена

Правила очередных дебатов кандидатов в президенты США изменили ради демократа Джо Байдена, заявил телеведущий Евгений Попов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, комиссия по дебатам специально ущемляет харизму президента США Дональда Трампа, пишет информационное агентство. Действующий американский лидер выглядит экспрессивнее, активнее на фоне кандидата от демократов, уверен Попов.

Более жестикулирующий Трамп своими движениями и эмоциями заметно выигрывает у Байдена, резюмировал телеведущий.

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#сша #байден #трамп #дебаты

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