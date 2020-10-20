20:05 20 Октября 2020Политика
Глава крымского парламента раскритиковал приоритеты Зеленского
Руководитель крымского парламента Владимир Константинов заявил о нереалистичности приоритетов президента Украины Владимира Зеленского по возвращению полуострова. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Руководитель крымского парламента Владимир Константинов заявил о нереалистичности приоритетов президента Украины Владимира Зеленского по возвращению полуострова. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Зеленский отметил, что разрешение кризиса в Донбассе и присоединение Крыма к Украине являются его ключевыми приоритетами. По мнению Константинова, планы президента соседней страны сравнимы с "полетами на Луну".
"Это совершено нереалистичная идея, которая говорит об уровне политики на Украине. Это все равно что в приоритете полететь на Луну", — сказал политик.
Константинов указал на тяжелейшую экономическую ситуацию на Украине. Он посоветовал Зеленскому заняться проблемами внутри своего государства.