Глава крымского парламента раскритиковал приоритеты Зеленского

Руководитель крымского парламента Владимир Константинов заявил о нереалистичности приоритетов президента Украины Владимира Зеленского по возвращению полуострова. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Руководитель крымского парламента Владимир Константинов заявил о нереалистичности приоритетов президента Украины Владимира Зеленского по возвращению полуострова. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Зеленский отметил, что разрешение кризиса в Донбассе и присоединение Крыма к Украине являются его ключевыми приоритетами. По мнению Константинова, планы президента соседней страны сравнимы с "полетами на Луну".

"Это совершено нереалистичная идея, которая говорит об уровне политики на Украине. Это все равно что в приоритете полететь на Луну", — сказал политик.

Константинов указал на тяжелейшую экономическую ситуацию на Украине. Он посоветовал Зеленскому заняться проблемами внутри своего государства.