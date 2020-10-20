Украинские базы ВМС служат глобальной антироссийской политике Запада

Военно-морские базы Украины в Черном море помогли бы США и Великобритании обойти конвенцию Монтре, заявил в разговоре с Nation News военный эксперт Алексей Леонков.

Военно-морские базы Украины в Черном море помогли бы США и Великобритании обойти конвенцию Монтре, заявил в разговоре с Nation News военный эксперт Алексей Леонков.

Киев принял решение о строительстве сразу двух баз военно-морского флота в черноморском регионе. По словам президента Украины Владимира Зеленского, данное решение вызвано необходимостью укрепить обороноспособность украинского флота в данном направлении, однако в беседе с nation News военный эксперт Алексей Леонков предложил, что Киев снова лукавит, и военные базы нужны сильнее его партнерам по НАТО: Вашингтону и Лондону. В настоящее время нахождение боевых кораблей США и Британии ограничивает принятая в прошлом веке конвенция Монтре. С базами ВМФ Украины обойти международное право стало бы проще.

"У них там будет база. Они скажут, у нас корабли задержались на базе в связи с ремонтом на неопределенный срок", — отметил Леонков.

По его мнению, к коалиции для ведения подрывной деятельности в Черноморье поспешит присоединиться и Турция. Таким образом строительство сразу двух украинских баз преследует лишь цели глобальной антироссийской политики, а не обороны.