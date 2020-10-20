В Хасаке христиане помолились за мир в Сирии в день Святого Марасия

Сирийские христиане провели массовую молитву в честь дня Святого Марасия Премудрого в провинции Хасака. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Сирийские христиане провели массовую молитву в честь дня Святого Марасия Премудрого в провинции Хасака. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Как отметил епископ епархии Джазиры и Евфрата Мар Морис Амсе, в этом году молитвы были направлены на сохранение мира во всей Сирии.

"Мы верим, что война скоро полностью прекратится, а оккупированные турецкими военнослужащими земли будут возвращены. Мы молимся, чтобы особая жестокость, практикуемая курдскими боевиками по отношению к христианам, прекратилась", — добавил епископ.

Количество участников празднования дня Святого Марасия в Сирии в довоенные годы достигало тысячи человек. Однако оккупация провинции террористическими группировками вынудила сирийцев покинуть свои дома.