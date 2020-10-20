Подбитый над Карабахом беспилотник упал на территории Ирана

На территорию Ирана упал беспилотный разведывательный аппарат, прилетевший из зоны военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На территорию Ирана упал беспилотный разведывательный аппарат, прилетевший из зоны военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сведения об упавшем летательном аппарате передал агентству губернатор округа Худаферин Али Амири Рада. По его словам, дрон рухнул утром в полях у деревни Каракуч. Жертв и разрушений в результате его падения не было, а иранские эксперты сейчас выясняют принадлежность БПЛА.

По данным IRNA, с 27 сентября, с начала эскалации в Нагорном Карабахе на территории иранского округа Худаферине приземлились 60 минометных снарядов как с армянской, так и азербайджанской стороны. Тегеран выступил с заявлением об адекватном ответе, разного калибра, выпущенные и с армянской, и с Азербайджанской стороны. Тегеран предупреждал о своей готовности на адекватные ответные действия, однако реальных действий пока не предпринимал.

Напомним, что 10 октября стороны карабахского конфликта заключили договор о введении в регионе режима прекращения огня, но боевые действия на линии соприкосновения продолжаются.