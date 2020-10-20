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19:56   20 Октября 2020
Армия

Подбитый над Карабахом беспилотник упал на территории Ирана

Подбитый над Карабахом беспилотник упал на территории Ирана

На территорию Ирана упал беспилотный разведывательный аппарат, прилетевший из зоны военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сведения об упавшем летательном аппарате передал агентству губернатор округа Худаферин Али Амири Рада. По его словам, дрон рухнул утром в полях у деревни Каракуч. Жертв и разрушений в результате его падения не было, а иранские эксперты сейчас выясняют принадлежность БПЛА.

По данным IRNA, с 27 сентября, с начала эскалации в Нагорном Карабахе на территории иранского округа Худаферине приземлились 60 минометных снарядов как с армянской, так и азербайджанской стороны. Тегеран выступил с заявлением об адекватном ответе, разного калибра, выпущенные и с армянской, и с Азербайджанской стороны. Тегеран предупреждал о своей готовности на адекватные ответные действия, однако реальных действий пока не предпринимал.

Напомним, что 10 октября стороны карабахского конфликта заключили договор о введении в регионе режима прекращения огня, но боевые действия на линии соприкосновения продолжаются.

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#иран #карабах #беспилотник

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