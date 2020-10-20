Мишустин в шуточной форме рассказал о своем назначении на пост премьера РФ

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин в шуточной форме рассказал о своем назначении на пост премьер-министра, отвечая на вопрос про коронавирус. Об этом политик заявил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает ТАСС.

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин в шуточной форме рассказал о своем назначении на пост премьер-министра, отвечая на вопрос про коронавирус. Об этом политик заявил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает ТАСС.

Мишустин ответил на вопрос, согласился бы он занять свой пост, если бы знал про пандемию коронавируса. В ответ он сказал:

"Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Это я с юмором ответил на ваш вопрос".

Премьер-министр заявил, что предложение занять такой пост является признаком доверия со стороны президента России Владимира Путина. Также он подчеркнул, что любое лидерство подразумевает ответственность.

Михаил Мишустин занял пост главы правительства в январе 2020 года, после того, как правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. До назначения премьер-министр занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы.