Комиссар Яррик объяснил, почему Алиеву стоит опасаться "дружбы" с Эрдоганом

Активизация боевых действий в Нагорном Карабахе связана с желанием Турции расширить свое влияние в регионе, вытеснив Россию из Закавказья, пишет руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик в статье для Федерального агентства новостей.

Активизация боевых действий в Нагорном Карабахе связана с желанием Турции расширить свое влияние в регионе, вытеснив Россию из Закавказья, пишет руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик в статье для Федерального агентства новостей.

Анкара продвигалась в Закавказье практически три десятка лет посредством сотрудничества в различных областях с Азербайджаном, отметил Комиссар Яррик. Ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе, является отражением этого "сотрудничества". По словам автора, в рамках реализуемой Турцией концепции "османского мира", была произведена интеграция войск двух государств, ввиду чего Анкара принимает участие в планировании и управлении боестолкновениями в Карабахе.

"Анкара жаждет закрепиться на Южном Кавказе, для этого продолжает продвигать своих сторонников в политических кругах Баку, одновременно убирая старую элиту, имеющую тесные связи с Россией", — отметил Яррик.

Азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву стоит опасаться президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, называющего его "другом", подчеркнул автор. Он напомнил о том, как два десятилетия назад турецкий лидер называл буквально "братом" главу Сирии Башара Асада, с которым Эрдоган позже разорвал отношения и вмешался в кризис, вознамерившись захватить провинции Хама и Алеппо.