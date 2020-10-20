Опровергнута польза секса в борьбе с прыщами

Секс очень полезен для организма. Несмотря на это, вокруг него ходит множество слухов. Что правда, а что просто миф, попытались разобраться авторы портала Woman.ru.

Секс очень полезен для организма. Несмотря на это, вокруг него ходит множество слухов. Что правда, а что просто миф, попытались разобраться авторы портала Woman.ru.

Есть мнение, что секс помогает бороться с наличием прыщей. Однако это не более, чем миф. Убедительные научные доказательства подобного отсутствуют. То, что секс может улучшить работу мышц таза, это правда. Например, интимная близость поможет избежать проблемы неполного удержания мочи и опущения некоторых органов.

Правда и то, что секс притупляет боль. Это возможно благодаря эндорфинам, которые вырабатываются во время близости. По своему составу они подобны морфию и способны действовать как обезболивающее. К тому же секс улучшает работу иммунной системы.