Симоновский суд Москвы зарегистрировал иск Евгения Пригожина к Соболь и Навальному

Блогер Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь получили новый судебный иск от петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Блогер Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь получили новый судебный иск от петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин сначала подал иск на 5 миллионов рублей к скандальному блогеру, который его оклеветал и распространил недостоверные сведения. В новых исках, поданных в Симоновский суд Москвы, говорится, что Навальный и Соболь не выполнили решение суда, поэтому теперь с них требуется взыскать компенсацию за причинение морального вреда, передает пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее юристы Евгения Пригожина сообщили о начале процедуры подачи исков на блогера Алексея Навального и его сторонников. Петербургский бизнесмен назвал конечную цель подачи исков о клевете против Навального и его подельников: он хочет заставить их уважать законы РФ.