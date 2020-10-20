19:17 20 Октября 2020Происшествия
"Авиапоиск" обнаружил останки разбившегося 70 лет назад самолета
Поисковики отряда "Авиапоиск" обнаружили останки экипажа на месте рухнувшего в 1945 году самолета Ли-2, передает телеканал "360".
Поисковики отряда "Авиапоиск" обнаружили останки экипажа на месте рухнувшего в 1945 году самолета Ли-2, передает телеканал "360".
Удивительную находку сделал отряд "Авиапоиск" в Черниговском районе Приморского края. Командир поискового объединения Ярослав Ливанский рассказал о судьбе разбившегося в 1945 году самолета, сообщает телеканал "360".
"Мы нашли большое количество останков, они продолжаются туда, вглубь земли", — сказал Ливанский.
Члены отряда приступят к полномасштабным работам на месте крушения воздушного судна. Экипаж так и считается пропавшим без вести, официальных сведений о местонахождении останков граждан нет.