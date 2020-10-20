Звезда сериала "Цыганка" Виктория Полторак снялась обнаженной для Maxim

Актриса, сыгравшая роль в сериале "Цыганка" Виктория Полторак, показала поклонникам свою шикарную фигуру, снявшись обнаженной для журнала Maxim.

Актриса, сыгравшая роль в сериале "Цыганка" Виктория Полторак, показала поклонникам свою шикарную фигуру, снявшись обнаженной для журнала Maxim.

Российская и украинская артистка, которая запомнилась многим фанатам по роли в сериале "Цыганка" Виктория Полторак решила показать свое тело в эротической фотосессии. По словам артистки, опыт подобной съемки у нее был впервые.

На снимках фанаты смогли оценить все прелести фигуры 39-летней звезды. Актриса занимается спортом и держит свою фигуру в тонусе и поэтому выглядит сексуально. На снимках Полторак предстает перед публикой в необычных и дерзких образах. Однако фанаты отметили, что фотосъемка получилась отнюдь не пошлой, а сдержанной. А сама актриса на кадрах выглядит сногсшибательно.