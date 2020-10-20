Власти ФРГ "закрывают глаза" на проблему увеличения числа бездомных

Правительство Германии "закрывает глава" на увеличение количества бездомных в ФРГ, предоставляя решение проблемы частным инвесторам, передает "Русская Германия".

Правительство Германии "закрывает глава" на увеличение количества бездомных в ФРГ, предоставляя решение проблемы частным инвесторам, передает "Русская Германия".

Острая социальная проблема с нехваткой жилья в Германии усложнилась мировой пандемией коронавируса в 2020 году. Все больше жителей ФРГ теряют свое собственное или арендованное жилье, ряды бездомных все чаще пополняют семьи с детьми, пишет "Русская Германия".

Нехватка количества социальных квартир и стремительный рост стоимости аренды являются главными факторами увеличения числа бездомных. Ежегодно на федеральном уровне принимаются различные решения, способные изменить жизни людей. Потерявших кров размещают во временные хостелы и гостиницы, оплаченные из бюджета федеральных земель и частных пожертвований.

"Временные меры помощи со стороны государства не будут длиться долго", — заявила представитель Федеральной ассоциации помощи лишившимся крова (BAG W) Верена Розенке.

Количество лиц, не имеющих простейших удобств на территории ФРГ, неуклонно растет. По оценкам экспертов, в стране проживают порядка 678 тысяч бездомных. Отдельной категорией среди таких людей являются бывшие беженцы, получившие вид на жительство в Германии.

Федеральное правительство заявляет, что крайне озабочено сложившейся ситуацией и собирается обсудить план устойчивого развития данной проблемы. Речь идет о рассмотрении вопроса, предусматривающего полноценное решение темы бездомных в ФРГ к 2030 году, сообщает "Русская Германия".