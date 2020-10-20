Городские службы Петербурга полностью готовы к работе в осенне-зимнее время

Инженерно-энергетический комплекс и предприятия ЖКХ Петербурга готовы к осенне-зимнему периоду, заявил глава города Александр Беглов. Подробности рассказали в Смольном.

Инженерно-энергетический комплекс и предприятия ЖКХ Петербурга готовы к осенне-зимнему периоду, заявил глава города Александр Беглов. Подробности рассказали в Смольном.

Всего к зиме готовы 704 теплоисточника, более 67 тысяч километров инженерных сетей и 29 291 здание, говорится в публикации администрации Северной столицы. Город обеспечен запасом строительных материалов, аварийного жидкого топлива и угля, отметил Александр Беглов.

"Рисков срывов отопительного сезона нет", — заявил Беглов.

Некоторые федеральные организации и акционерные общества не полностью подготовились к зиме, напомнил глава Петербурга. Работа в этом направлении продолжается, добавил губернатор. Для обеспечения безопасности граждан на воде создан специальный пожарно-спасательный гарнизон, резюмировал Беглов.