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19:23   20 Октября 2020
Весь мир

НАТО планирует создать новый космический центр для сдерживания России

НАТО планирует создать новый космический центр для сдерживания России

22 октября начнутся двухдневные переговоры, в ходе которых министры обороны стран НАТО планируют вынести решение по поводу создания нового космического центра Альянса в Рамштейне (Германия). Об этом сообщает издание The Independent.

Членов НАТО беспокоят действия России и Китая в космосе, отмечается в статье.

«Некоторые страны, включая Россию и Китай, разрабатывают противоспутниковые системы, которые могут ослепить, отключить или сбить спутники и создать опасный мусор на орбите. Мы должны углубиться в понимание проблем в космосе и нашу способность их решать», — цитирует издание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Космос, как было объявлено ранее, является  «пятой областью» деятельности Альянса. После наземного, морского, воздушного и киберпространства.

Сегодня Североатлантический альянс настаивает на том, что его «подход будет оставаться оборонительным и полностью соответствовать международному праву». Столтенберг неоднократно заявлял, что несмотря на достигнутые успехи в «пятой области», НАТО не намерено размещать оружие в космосе.

 

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