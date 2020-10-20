Социолог сравнила демографическую политику в России и Франции

Не надо думать, если женщина-мать, тогда она на пьедестале. Бывают сложные жизненные ситуации, психические проблемы, отметила демограф.

Старший научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики, социолог, демограф и гендеролог Ольга Исупова сравнила способы борьбы с демографической ямой во Франции и РФ.

«Во Франции развернули хорошую систему семейной политики. У нас уклон в материнский капитал, который можно использовать только в трех случаях. Во Франции поддерживают разнообразные сферы семьи. Ребенок идет в школу, выплачивается пособие. Поддержка идет до 18 лет, это целенаправленные пособия по огромному количеству разнообразных поводов. Женщины сейчас разные — кто-то хочет сидеть дома, кто-то работать. Это тоже там предусмотрено. Люди не боятся рожать», — объяснила демограф.

Во Франции много маргиналов из-за таких пособий, добавила Исупова. По ее мнению, французы немного переборщили, поэтому теперь пособия урезают, чтобы люди работали.

«Считается, что, когда снижается смертность, снижается и рождаемость. Люди видят успехи медицины, жизнь стала лучше, голода меньше и смертность снизилась. Не только взрослых, но и детей. Настоящая многодетность исторически не очень была людям нужна», — отметила социолог.

Исупова, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и рассуждая на тему, влияет ли чайлд-фри на процесс рождаемости, отметила, что люди с сознательным желанием не иметь детей всегда были и будут.

«Сейчас их количество увеличилось. Некоторые женщины называют это социальной бездетностью, общество обвиняют в том, что они не могут родить детей из-за отсутствия определенных условий. Это касается безопасности. Вопрос в контроле размножения еще. Существует контрацепция, но абортов теперь стало уже достаточно мало, спонтанной беременности уже почти не происходит», — сказала социолог.

Рассуждая о «золотом миллиарде», когда Земле будет достаточно миллиарда человек, а остальных заменят роботы, Исупова напомнила, что люди не могут контролировать все, но заботиться друг о друге все равно необходимо.

«Есть проблема, что женщина остается наедине с проблемами. Не надо думать, что, если она мать, тогда она на пьедестале. Бывают сложные жизненные ситуации, психические проблемы. Детоубийство были всегда. Бейби-боксы помогут, но их не должно быть много», — считает демограф.

В Восточной Азии самая низкая рождаемость, продолжила Исупова.

«У них экономическое чудо, культ работы, личного успеха. Им нужно работать и не иметь детей, либо иметь только одного, но очень успешного. Вся эмоциональная сторона материнства и отцовства уходит. В Европе все происходит волнами», — объяснила социолог.

Сейчас сильно разделилось репродуктивное поведение и сексуальное, поэтому сложно проследить прямую связь между отказом от секса и желанием родить ребенка, подытожила Исупова.