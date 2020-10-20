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18:47   20 Октября 2020
Общество

Суд обратил в доход государства взысканные с Абызова 32,5 млрд рублей

Суд обратил в доход государства взысканные с Абызова 32,5 млрд рублей

Гагаринский суд Москвы изъял у бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Иск Генпрокуратуры РФ в отношении экс-министра Абызова удовлетворен. Проверка требований антикоррупционного законодательства установила, что гражданин скрыл сведения о своем реальном имущественном положении при поступлении на службу, передает ТАСС.

Данные средства были получены бывшим министром незаконным способом. Речь идет о нарушении установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений, пояснили в Генпрокуратуре.

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#суд #абызов #доход

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