18:47 20 Октября 2020Общество
Суд обратил в доход государства взысканные с Абызова 32,5 млрд рублей
Гагаринский суд Москвы изъял у бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Гагаринский суд Москвы изъял у бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Иск Генпрокуратуры РФ в отношении экс-министра Абызова удовлетворен. Проверка требований антикоррупционного законодательства установила, что гражданин скрыл сведения о своем реальном имущественном положении при поступлении на службу, передает ТАСС.
Данные средства были получены бывшим министром незаконным способом. Речь идет о нарушении установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений, пояснили в Генпрокуратуре.