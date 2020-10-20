Эксперт рассказал, почему смертность мужчин в России превышает женскую

По мнению демографа Анатолия Вишневского, смертность россиян мужского пола можно сравнить с военными потерями.

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский заявил, что в России очень высокая мужская смертность, а потери сопоставимы с военными. Такое мнение специалист высказал на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» во вторник, 20 октября. В студии обсудили демографическую политику страны, а также попытались ответить на вопрос, вымирают ли русские люди.

В 2019 году выяснилось, что мужчины живут практически на десять лет меньше, чем женщины: 68,6 против 78,5 лет соответственно. Такая тенденция сохраняется в России и в 2020 году.

Как показывают данные по ожидаемой продолжительности жизни в России, мужчины живут в среднем на 10 лет меньше женщин. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко #новость #Россия #мужчины #женщины #продолжительностьжизни https://t.co/KigvlXyyzi — Мир 24 (@Mir24TV) June 26, 2020

«Смертность мужчин очень высокая, если перевести в абсолютное число, потери сопоставимы с военными», — констатировал гость онлайн-эфира.

По мнению Вишневского, причин такой статистики целое множество. С одной стороны, это может быть связано с особенностями образа жизни — алкоголем, курением и прочим. Однако упрекать только лишь одно население неправильно.

«После войны ситуация стала переломной, мы стали сближаться со странами с низкой смертностью. С середины 60-х годов начался в этой области застой, и смертность даже иногда росла, но не снижалась. В 90-е годы — снова подъем смертности. С 2004 года ситуация улучшается, продолжительность жизни растет, но то отставание за десятилетие не удается сократить».

С другой стороны, по словам демографа, неудовлетворительно работает и система российского здравоохранения. Как он сообщил, сегодня структура выявления причин смерти довольно архаичная.

«Выделяют три причины смерти: сердечно-сосудистое заболевание, рак, внешние причины (травмы, отравления). У нас высокая смертность от внешних причин. И у мужчин она больше. Это то, отчего погибают здоровые люди. Продолжительность жизни зависит от возраста смерти. От внешних причин погибают молодые. Из-за этого общая продолжительность жизни снижается», — объясняет эксперт.

Халатное отношение граждан к здоровью также исходит от Минздрава, полагает Вишневский. Дело в том, что далеко не везде в России можно быстро попасть к врачу, продолжает демограф.

С недавних пор в российских роддомах перешли на западные критерии вынашивания. Теперь в учреждениях вынашивают новорожденных, которые весят 200-300 граммов. Это помогло снизить младенческую смертность. Однако, по словам Вишневского, это не понизило смертность населения.

«Мы просто перешли с большим запозданием на международные стандарты. Это привело не к снижению, а к повышению смертности. Теперь вместо мертворожденных некоторые становятся живорожденными. Но такие дети становятся инвалидами, поэтому среди них смертность высокая», — убежден эксперт.

Впрочем, подытожил специалист, если медицина позволяет выхаживать детей с низким весом, и это делается во всех странах, то с этим надо считаться.

Ранее «Политика Сегодня» обсудила с психологом Наилей Бираровой, почему около половины россиян не хотят заводить детей. По ее словам, молодые люди отличаются более взвешенным подходом к созданию семьи, чем молодые люди предшествующего поколения.

Также в «Патриоте» независимый демограф Алексей Ракша предложил выплачивать российским семьям на третьего ребенка полтора миллиона рублей. Это, по его мнению, стимулирует молодых родителей к серьезному размышлению о пополнении в семье.