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18:36   20 Октября 2020
Политика

Россия сообщила об отсутствии данных о яде в докладе ОЗХО по Навальному

Россия сообщила об отсутствии данных о яде в докладе ОЗХО по Навальному

Доклад, сделанный Организацией по запрещению химического оружия, не содержит данные о яде в организме блогера Алексея Навального. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

По мнению представителей ведомства, это указывает на то, что версия о "преднамеренном отравлении" главы ФБК (иноагент) является безосновательной.

Ранее ФАН сообщал, что Алексей Навальный и его сторонники получают финансирование из зарубежных фондов. Так, лидер ФБК (иноагент) получает деньги от Национального фонда демократии, американской организации.

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#навальный #озхо #яд

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