Судьба СНВ-3. Три сценария ядерной сделки между РФ и США

Американское издание Axion предполагает, что ждет договор СНВ-3, до сих пор не продленный между РФ и США.

Казалось бы, до продления последнего «ядерного» соглашения между Россией и США осталось совсем немного — оба кандидата в президенты Америки обещают избирателям подписать документ, а Россия сделала достаточно много шагов навстречу.

Но Белый дом отклонил предложение Кремля продлить ограничивающий ядерные вооружения двух держав договор СНВ-3 на год. Время для американского упрямства заканчивается: важный для безопасности всего мира документ прекращает действие в начале февраля.

По мнению директора программы ядерной политики в Фонде Карнеги Джеймса Эктона, судьба сделки может пойти по трем сценариям в течении ближайших двух недель. Вероятно, Дональд Трамп постарается продлить СНВ-3 до выборов: потенциальные избиратели хотят реальных действий, а не обещаний.

Первый сценарий: «сингапурский»

По словам Эктона, Трамп может заключить сделку на словах и даже с документом, но без четко прописанных условий — это «сингапурский сценарий». Имеется в виду встреча Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году: весьма продуктивная, как выражался Трамп, но так и не закончившаяся подписанием реально действующего и эффективного документа о денуклеаризации Пхеньяна.

Тогда американский президент объяснял отсутствие подробного соглашения о разоружении Северной Кореи тем, что обе стороны хотят «заключить правильное соглашение без спешки». Северокорейский лидер устно пообещал Трампу, что не будет возобновлять ядерные испытания и разработку ракет, способных нести ядерный боезаряд, а в декларации было четыре абстрактных пункта, ни к чему не обязывающих стороны.

О продуктивности такого сценария лучше любых аналитиков говорит показ новой межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР, прошедший 12 октября. Выступление Ким Чен Ына было эмоциональным. Кроме прочего, он говорил о ядерной угрозе со стороны США.

Второй сценарий: вообще без сделки

По мнению американского эксперта, может быть и такое. Все упирается в мотивацию Трампа.

«Самый важный фактор — это то, насколько лично Трамп хочет продлить с Россией СНВ-3. Если он не заинтересован в этом, то никакой сделки не будет. Если ему не все равно — вероятно, скоро мы увидим соглашение», — говорит Эктон.

Проблема в том, что Трамп считает двусторонние договоры уже не актуальными. Еще с 2018 года, когда начались «торговые войны» между США и Китаем, Трамп вооружился антикитайской повесткой и всячески подчеркивал, что способен противостоять «красному дракону». Поэтому глава Белого дома пытался заставить российское руководство подключить к сделке союзный России Китай и превратить СНВ-3 в трехстороннее соглашение.

Москва отказалась злоупотреблять партнерскими отношениями с Пекином ради американского согласия на продление «ядерного» документа. А спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли дал понять, что Трампу продление СНВ-3 без Китая не так уж и нужно.

«Новый договор СНВ ограничивает 92% всего арсенала США. <…> Он охватывает только 45% российского арсенала или даже меньше. И, конечно, новый СНВ не охватывает ни одной китайской боеголовки», — цитирует чиновника Axios.

В отличии от Трампа, российский президент Владимир Путин, напротив, проявляет инициативу и берет на себя «более публичную роль в диалоге о СНВ-3, чем Трамп», пишет Axios. На президентский имидж американского главы такой контраст влияет не лучшим образом.

Третий сценарий: соглашение с неопределенными условиями проверки

Как говорил ранее советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен — «В любых переговорах, особенно по контролю над вооружениями, самое сложное – это детали».

И это правда. Пока Вашингтон и Москва договариваются о самом главном: процедурах проверки условий соглашения. Проще говоря — о том, как американцы проверят сокращение ядерных вооружений в российском арсенале, а Россия — в американском.

Но если соглашение будет подписано без четких условий взаимных проверок, то эффективным оно не будет, сетует Эктон.

«Соглашение с «неопределенным заявлением» о проверке. США могли бы раскрутить это как победу, но «на самом деле это не будет обязывать русских ни к чему», говорит Эктон», — сказано в статье Axios.

Впрочем, пока Трамп «затягивает» сделку, перехватить дипломатическую инициативу может другой кандидат в президенты США — Джо Байден. В таком случае, договор СНВ-3 будет продлен уже после американских выборов: о том, чего ожидать от демократа в «ядерных отношениях» с Россией, читайте в нашей статье.