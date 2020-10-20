Экономист назвал наиболее вероятный сценарий пенсионной индексации в РФ

Государственная дума РФ собирается рассмотреть варианты законопроектов об индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам страны, сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Государственная дума РФ собирается рассмотреть варианты законопроектов об индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам страны, сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Сумма денежных средств, которая потребуется на реализацию данной социальной программы, колеблется от 184 млрд до 1,3 трлн рублей. Разницу в подсчетах обуславливают разнящиеся сроки выплат и условия их повышения.

Индексация проводится для всех российских пенсионеров, вне зависимости от их трудового статуса, следует из принятых поправок к Конституции России. Новые условия окажут воздействие на исполнении федерального бюджета. Денежные средства будут направляться из профицитных средств, считает экономист Никита Масленников.

Наибольшую вероятность, по мнению Масленникова, составляет самый экономичный вариант индексации из предложенных, чья реализация ожидается уже в 2021 году после оценки всех рисков.