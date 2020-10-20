Демограф объяснил, почему не стоит удивляться высокой смертности россиян

В эфире Медиагруппы «Патриот» обсудили высокие показатели убыли российского населения к 2025 году.

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский заявил, что в убыли российского населения нет «ничего удивительного». Он напомнил, что таким же образом обстоит ситуация и в европейских странах. Об этом он заявил на пресс-конференции «Демографическая политика России. Вымирают ли русские люди?», проводимой Медиагруппой «Патриот» во вторник, 20 октября.

«Это же не новость. Это не то, что события последних лет. Население не воспроизводится практически ни в одной развитой стране, а не только в России. Тут нет ничего специфически российского. У нас не производятся женские поколения с 1910 года. Это все давняя и непростая история», — подчеркнул эксперт.

Ранее правительство РФ утвердило новую версию единого плана, направленного на достижение национальных целей до 2030 года. Согласно документу, к 2025 году ожидается сокращение численности россиян на 1,2 млн человек.

Вместе с тем прошлый вариант единого плана предрекал, что численность населения в 2020 году сократится на 158 тыс. человек. Новые же прогнозы кабмина значительно изменились — около 374 тыс.

Население России до 2024 года ежегодно будет сокращаться и в общей сложности может уменьшиться на 1,2 млн человек. Прогноз до 2030 года скорректировали с учетом демографических ям и пандемии: https://t.co/ij86Mb7iPp pic.twitter.com/A8VuaqU1LJ — Известия (@izvestia_ru) October 16, 2020

Эксперты объясняют подобную статистику демографическими ямами 1990-х годов, которые были вызваны последствиями Великой Отечественной войны и распадом СССР. Кроме того, полагают, что определенный ущерб нанес и коронавирус, равно как и закрытие границ и отток мигрантов.

Чтобы население могло само себя воспроизводить, одна женщина должна рожать двоих детей, объясняет гость онлайн-эфира. Сейчас по этому показателю на первом месте среди европейских стран стоит Франция. При том, что еще в начале XX века в государстве была самая низкая рождаемость.

«Поиски способа воздействия на рождаемость в разных странах мира насчитывают уже сто лет. Нигде убедительного решения найдено не было. Во Франции тоже очень много искали, и она сейчас — лучшая в Европе. Но она все равно ниже того уровня, который нужен для того, чтобы население себя воспроизводило», — констатирует эксперт.

По мнению Вишневского, относительно хорошие показатели Парижа никак не связаны с мигрантами. Хотя в правительстве России и считают, что убыль российского населения может зависеть от их оттока.

«Они вносят вклад небольшой, но в целом, не за счет них. Потому что мигранты, когда они приезжают, когда живут, постепенно выходят на тот же самый тип рождаемости основного населения», — убежден демограф.

Если же говорить о России, то в стране ситуация с убылью населения обстоит не самым худшим образом. По словам специалиста, Москва расположилась в верхней части списка.

Налог на бездетность, недавно предложенный членами общероссийской общественной организации «Совет матерей», — не выход из ситуации по рождаемости, считает Анатолий Вишневский.

«Это вообще глупость, и я даже не собираюсь это обсуждать. Политикам тоже надо что-то знать и чему-то научиться. У нас налог на бездетность был во время войны, его, кажется, ввели в 1942 году, это можно понять. Сейчас же нет войны. Причем тут налог на бездетность? За что налог? На то, чего нет. Это все от лукавого», — был категоричен спикер пресс-конференции.

В понедельник, 12 октября, председатель правления организации «Совет матерей» предложила ввести налог для тех, кто отказывается заводить детей. Предположительно, налог будет составлять 500 рублей в месяц.

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше», — заявила Буцкая в эфире радио «Говорит Москва».

Ранее «Политика Сегодня» обсудила с экспертами пути выхода России из демографической ямы. Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов полагает, что ситуацию исправит установка на многодетную семью. По его словам, семьи с тремя-четырьмя детьми должны составлять около 70% к 2040 году.