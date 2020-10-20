Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в суд на компанию Google. Американские власти утверждают, что корпорация нарушила антимонопольное законодательство, пишет агентство Reuters.

Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в суд на компанию Google. Американские власти утверждают, что корпорация нарушила антимонопольное законодательство, пишет агентство Reuters.

Минюст США предполагает, что компания использовала свое положение на рынке, чтобы сдерживать конкурентов. Федеральное правительство и 11 американских штатов выступают в деле в качестве истца.

Аналитики Федерального агентства новостей провели расследование на тему вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Аналитики пришли к выводу, что Google занимается деятельностью, которая является нарушением американской конституции.