Украинская современная литература и кинематограф противостоят современной российской трактовке истории.

Украинская современная литература и кинематограф меняются, теперь людям намекают, что одну часть страны «угнетала» Российская империя, а другую наоборот спокойно развивали в составе Австро-Венгерской. По мнению экспертов, украинские идеологи ищут меньшее из зол или «нового хозяина».

«В отличие от России, в Австро-Венгерской империи больше соблюдались права человека, и она была более демократичной. Например, каждая большая этническая группа могла свободно разговаривать и обучаться на своем языке, чего не было при русских царях. Кроме этого, Львов в этот период был интеллектуальным центром Западной Украины», — отметил историк Максим Казаков.

Однако сценаристы и публицисты забыли, что в Западной Украине до 1939 года не жили преимущественно украинцы, а этнических украинцев признавали неблагонадежными после Первой мировой войны. Теперь же фильмы снимают во Львове, а главные роли отдают польским актерам, пишут «Вести».

Сюжет строят на событиях конца XIX — начала XX века на Западной Украине, когда территория принадлежала Австро-Венгерской империи, а после Польше. Только в 2019 году Киев выпустил три таких фильма — «Экс», «Віддана» и «Шляхетні волоцюги». Поскольку украинские кинокомпании более не снимают фильмы и сериалы для России, продюсеры ищут новые рынки и компаньонов. Так и появилась Польша.

Историки считают, что украинская современная литература и кинематограф противостоят современной российской трактовке истории. Например, в фильмах «Тайный дневник Симона Петлюры» и «Черный ворон» главными врагами украинцев сделали русских.

Историк и публицист Виктор Савинов назвал самоидентификацию украинцев главной проблемой. По его словам, на Украине воспринимают Российскую империю как нечто чуждое.

«А многие герои украинской истории, которых сейчас возвели на пьедестал, — Бандера и Шухевич — как раз родом из Австро-Венгерской империи. Поэтому сейчас мы создаем мифический и надуманный образ украинца, хотя для Австро-Венгерской империи такой нации, как украинцы, не было», — подытожил Савинов.