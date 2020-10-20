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18:08   20 Октября 2020
Происшествия

"Вы все умрете": пассажирка самолета с кашлем прокляла попутчиков

"Вы все умрете": пассажирка самолета с кашлем прокляла попутчиков

Иностранка наотрез отказалась лететь на борту рейсового самолета в маске. Она начала умышленно кашлять на пассажиров и кричать о том, что "они все равно умрут", пишет РЕН ТВ.

Пассажирка самолета решила устроить "театральное представление" из-за нежелания надевать медицинскую маску во время поездки. Она начала кашлять прямо на попутчиков, одновременно их проклиная, передает телеканал РЕН ТВ.

Скандал случился на борту лайнера, следовавшего из Ирландии в Шотландию. После того, как воздушное судно приземлилось, женщину попросили надеть маску. В ответ на такую просьбу недовольная пассажирка стала "кидать" пугающие фразы.

"Вы все все равно когда-нибудь умрете! От коронавируса или от чего-то другого", — заявила она.

Чтобы успокоить дебоширку, пришлось вызывать полицейских. После этого сотрудники правоохранительных органов отвели неспокойную иностранку в отдел для разбирательств.

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