Власти Болгарии вновь обеспокоены "Турецким потоком"

Болгария вновь обеспокоена "Турецким потоком". Власти следят за действиями России, рассказал ФБА "Экономика сегодня" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Болгария вновь обеспокоена "Турецким потоком". Власти следят за действиями России, рассказал ФБА "Экономика сегодня" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

СМИ Софии пишут, что, по мнению государства, Россия с помощью консорциума Arkad прикрывает строительство болгарского участка газопровода. Юшков отметил, что правительству, если оно видит нарушения со стороны РФ, следует обратиться в Европейский союз с просьбой разобраться. Он пояснил, что, согласно европейскому законодательству, российский "Газпром" не имеет права одновременно строить газопровод и владеть им. Поэтому, как того и требуют антимонопольные законы, компания будет качать ресурсы, но не владеть болгарским участком.

Болгария подозревала, что средства на строительство "потока" — порядка 140 млн рублей — берутся от местных налогоплательщиков. При этом строительством занимаются российские подрядчики, которые используют российские ресурсы. Игорь Юшков пояснил, что "Газпром" в качестве поставщика обращается к оператору местной газотранспортной системы и сообщает, что к определенному сроку намерен прокачать определенный объем ресурса. Оператор обязуется самостоятельно построить газопровод и с помощью тендера ищет подрядчика. Строительство болгарского участка "Северного потока" происходит по такому же принципу, причем тендер получила саудовская компания.

Подозрения Болгарии вызвала низкая стоимость строительства. В течение полугода власти проверяли документацию и пришли к выводу, что нарушений нет.

Сейчас же местные СМИ решили, что есть вероятность решения Москвы закрыть Болгарию как транзитную территорию для альтернативных поставок газа на Украину. Когда проект создавался, Украина знала, что у "Газпрома" не будет иного выбора, кроме как подписать контракт. Поэтому Незалежная установила очень высокие тарифы на прокачку газа. По словам эксперта, Россия продолжит прокачивать ресурс через Украину, но по прошествии пяти лет постарается не продлевать договор.