Названы предметы в доме, через которые можно подхватить коронавирус

Коронавирус можно подцепить даже в квартире, особенно если там живет пациент с подтвержденной инфекцией. Через какие предметы она передается, в беседе с NEWS.ru рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Коронавирус можно подцепить даже в квартире, особенно если там живет пациент с подтвержденной инфекцией. Через какие предметы она передается, в беседе с NEWS.ru рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Медик посоветовал предлагать гостям бумажное, а не тканевое полотенце. Ведь через него запросто могут передаться различные инфекции. По возможности не стоит есть из посуды хозяев дома. На ней могут остаться частицы их слюны. Пользуясь дверными ручками, следует тщательно мыть руки. Ведь это одно из самых грязных мест в доме, напомнил Владимир Болибок.

Если в доме находится пациент с коронавирусом, ему нужно выделить отдельную комнату. У него должна быть своя посуда и отдельные средства гигиены. Медик посоветовал как можно чаще проветривать помещение. Это полезно как и в случае прихода гостей, так и при проживании с больным.