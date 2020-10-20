Россиянам перечислили обязательные во время пандемии лекарства

Каждый россиянин должен приобрести несколько стандартных лекарств на случай появления первых симптомов недомогания в период пандемии коронавируса. Об этом журналистам NEWS.ru сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

Каждый россиянин должен приобрести несколько стандартных лекарств на случай появления первых симптомов недомогания в период пандемии коронавируса. Об этом журналистам NEWS.ru сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

Число пациентов с COVID-19 в РФ продолжает расти. При любых признаках инфекции необходимо обратиться к специалисту. Однако пять препаратов помогут облегчить самочувствие в экстренном случае. Понизить температуру тела поможет парацетамол. Также в аптечке должны быть антибиотики, однако применять их нужно по рекомендации врача.

Антивирусный препарат ацикловир также вошел в список необходимых лекарств. Аспирин разжижает кровь, а лактобактерии и бифидобактерии помогут поддержать здоровье кишечника. Россиянам следует помнить о правильном питании и включить в рацион продукты, насыщенные витаминами. От вредной пищи лучше отказаться, отметила специалист.