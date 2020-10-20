Россия и Египет отправляют Турции четкий сигнал в Черном море

Совместные российско-египетские военно-морские учения в Черном море, запланированные российским Министерством обороны, станут косвенным сигналом для Анкары – главного соперника Каира в регионе.

Совместные российско-египетские военно-морские учения в Черном море, запланированные российским Министерством обороны, станут косвенным сигналом для Анкары – главного соперника Каира в регионе.

Об этом пишет газета Al-Monitor, приводя мнение профессора международных отношений Каирского университета Терека Фахми.

Ранее на сайте Министерства обороны РФ была опубликована информация о прошедшей в Новороссийске трехдневной встрече военных делегаций из России и Египта. Встреча была организована для подготовки предстоящих совместных маневров «Мост дружбы-2020».

«Совместные военно-морские учения направлены укрепление и развитие военного сотрудничества между ВМС Египта и ВМФ России в интересах обеспечения безопасности и стабильности на море. Тактические группы кораблей Черноморского флота ВМФ России и ВМС Египта отработают совместные задачи по защите морских путей от различных угроз», — цитирует Al-Monitor сообщение с сайта российского оборонного ведомства.

При этом издание отмечает, что президент Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси после прихода к власти серьезно укрепил военный потенциал страны, особенно ее военно-морские силы. За последние годы Египет купил у Германии четыре подводные лодки типа 209/1400, а у Франции три военных корабля – фрегат FREMM и два десантных корабля типа Mistral.

«Российско-египетские учения в Черном море являются косвенным сигналом для Анкары, поскольку они происходят в весьма критический момент и направлены на противодействие турецким колониальным амбициям», — приводит издание слова профессора Фахми.

По его словам, в турецко-египетских отношениях появилась напряженность после того, как Анкара подписала Меморандум о безопасности судоходства с так называемым Правительством национального согласия (ПНА) Ливии в ноябре 2019 года. Египет и ряд Восточно-Средиземноморских стран отвергли это соглашение. Однако Турция оказала поддержку возглавляющему ПНА Ливии Файезу Сараджу, которого считает союзником.

Военная поддержка Анкары в корне изменила военную ситуацию в Ливии, и Каир пригрозил, что введет в Ливию египетские войска, если войска ПНА продвинутся дальше городов Эль-Джуфра и Сирт,

Запланированные российским министерством обороны совместные с Египтом военные учения, по словам Терека Фахми, посылают Турции и любой стране, которая может угрожать национальной безопасности Египта, превентивный сдерживающий сигнал.

«Кроме того, они (учения) должны служить напоминанием о том, что египетская армия в XIX веке стояла у порога Стамбула и готова сделать это снова», — добавил профессор.

Анкара должна понять, что она не может безнаказанно вторгаться в районы, которые имеют для Москвы стратегическое значение, заключил Фахми.