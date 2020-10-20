Демограф посоветовал увеличить материанский капитал за третьего ребенка

По словам эксперта, сейчас эта материнский капитал на третьего ребенка не должен быть ниже одного миллиона рублей.

Молодые семьи в России боятся заводить второго и третьего ребенка из-за неуверенности в собственных финансовых возможностях. Не стоит забывать и про коронавируса: по последним данным правительства страны, в 2020 году пандемия сократит население в РФ на 352 тысяч человек, а в 2021 – на 290 тысяч.

За весь период до 2024 года население России сократится на 1 миллион 234 тысячи граждан. Эту цифру можно сопоставить с населением Нижнего Новгорода (1 миллион 252 тысячи человек).

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» независимый демограф Алексей Ракша рассказал, что низкая рождаемость сейчас свойственна не только России, но и всем развитым странам. В крупных государствах семьи действительно не торопятся заводить много детей. Из-за этого любая страна может «скатиться» в демографическую яму, объяснил эксперт.

«Ключом к демографическому благополучию, конечно же, являются вторые и, особенно, третьи дети. Это важно. Единственная мера, которая пока сработала в части повышения рождаемости, это материнский капитал. Этот метод сработал. Он дал России около двух с половиной миллионов детей. Они бы просто не родились, если бы этот капитал не ввели», — заявил Ракша.

По мнению специалиста по демографии, сейчас российским семьям нужно давать полтора миллиона рублей на третьего ребенка. Только в этом случае молодые родители могут начать всерьез размышлять о пополнении в семье.

«Давать полтора миллиона за третьего ребенка – это простая и грубая мера, которая всем понятна, потому что все знают, что такое материнский капитал. Миллион или полтора миллиона рублей – это красивая цифра. Потому что, в чем мы [Россия] действительно отстаем от развитых стран в этой области, от Франции и Ирландии, это именно третий ребенок», — заключил независимый демограф.

«Политика Сегодня» уже писала, как депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обозначила основные проблемы, из-за которых Россия сталкивается с низкой рождаемостью.