Войска коалиции и курдские боевики незаконно добывают нефть в Сирии. Но сирийцы восстановят контроль над своими территориями, о чем заявил губернатор провинции Ракка Убейд аль-Хасан в беседе с корреспондентом ФАН.

Войска коалиции и курдские боевики незаконно добывают нефть в Сирии. Но сирийцы восстановят контроль над своими территориями, о чем заявил губернатор провинции Ракка Убейд аль-Хасан в беседе с корреспондентом ФАН.

Губернатор отметил, что в провинцию постепенно возвращается мирная жизнь. В Ракку возвращаются беженцы, которые вынуждены были бежать от войны. По его словам, в провинцию вернулось 90% граждан, благодаря усилиям российских войск, которые оказывают содействие армии Башара Асада в обеспечении безопасности в регионе и не допускают в него боевиков из состава "Демократических сил Сирии"(SDF).

Однако восток страны по-прежнему находится в их оккупации совместно с войсками США. Аль-Хасан уверен, что сирийский народ не станет больше терпеть оккупантов, наживающихся за счет ресурсов Сирии и отметил, что число протестных акций мирных граждан в провинции растет.

"Люди регулярно выходят на антиамериканские протесты. Они не хотят мириться с подобным положением дел", — подчеркнул глава провинции.

Аль-Хасан также поделился планами о дальнейшем восстановлении экономики и сельского хозяйства региона и выразил благодарность российским военнослужащим за оказанную ими помощь в борьбе с террористами, а также за продовольствие и школьные принадлежности, которые сирийцы получили в ходе гуманитарных акций.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование о контрабандных путях переброски незаконно добытой нефти из зон контроля курдских боевиков в зону оккупации протурецких бандгрупп.