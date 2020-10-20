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17:12   20 Октября 2020
Происшествия

Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву похоронят на Новодевичьем кладбище

Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву похоронят на Новодевичьем кладбище

Скончавшаяся сегодня на 94-м году жизни Ирина Скобцева будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве рядом со своим мужем, кинорежиссером Сергеем Бондарчуком.

Прощальная церемония состоится в ближайшие дни на самом кладбище, сейчас близкие семьи Бондарчуков занимаются организацией. На похороны приедут только родственники и друзья. Это связано с пандемией коронавируса.

Ирина Скобцева родилась в Туле, ее отец работал научным сотрудником метеослужбы, а мать была архивным работником. Скобцева окончила Школу-студию МХАТ, где встретила кинорежиссера Сергея Бондарчука. За свою артистическую жизнь она снялась в нескольких десятках кинофильмов.

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