Глава Белоруссии пообещал больше не идти в президенты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты. Об этом сообщает издание TUT.BY

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты. Об этом сообщает издание TUT.BY

Политолог Юрий Воскресенский участвовал во встрече Лукашенко с представителями оппозиции, находящимися в СИЗО. Президент заявил, что выступил с поправкой в Конституцию, которая будет ограничивать количество сроков нахождения президента на посту. По его словам, баллотироваться можно будет только два раза.

Белорусский глава отметил, что "наелся президентством". Нынешний срок, как передал Воскресенский его слова, будет последним.