КПРФ есть, коммунизма нет: Как Зюганов и его преемники растеряли «красную» харизму

Социолог Виктор Потуремский рассказал, куда делся коммунизм, где альтернатива Зюганову и что случилось на последних выборах.

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов еще в феврале заявил, что партия — коллективный орган, а значит, преемников у главного коммуниста быть не может. Но фаворитов все же назвал, хоть в отставку и не торопится.

«Смена растет молодая, прекрасная. И Афонин, и Новиков, и Калашников, Ивачев на Урале прекрасно работает, Долгачев на Дальнем Востоке. Маша Прусакова на Алтае», — рассказал Зюганов обозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову в феврале.

Его партия

В том же интервью 76-летний Геннадий Андреевич жалуется — «куда меня провожаете?». В общем, несмотря на прекрасную молодую смену дорога младокоммунистам на место Зюганова пока закрыта. Ничего не поделаешь: руководство партией — судьба Зюганова.

«Если брать опыт работы, наверное, я один из немногих, кто работал при Брежневе и Косыгине, кто знает великолепно эпоху Ельцина и — нынешнюю. Я был в 80 странах, мои работы опубликованы на всех мировых языках. Куда уходить? От своей жизни, от судьбы? От чего уходить?», — вопрошает глава КПРФ.

Характерно, что в КПСС, на которую равняется партия КПРФ, сменяемость власти наблюдалась. После Леонида Брежнева, при котором работал Зюганов, генсеком был Юрий Андропов. После Андропова — Константин Черненко, а потом — Михаил Горбачев. И это только за последние 27 лет существования СССР.

Зародившись на обломках Советского Союза в 1993 году, КПРФ существует столько же — 27 лет. И глава у партии все это время только один. А перспективы молодых партийцев так и остаются нереализованными: кажется, Зюганов и КПРФ — неразлучный тандем.

КПРФ в современном виде, то, как устроена эта партия — это Геннадий Андреевич и все, что с ним связано, объясняет социолог, глава Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. Партийное строительство, кадры, ресурсы, очень странная стратегия партии в течение последнего времени — целиком заслуга Зюганова. «Преемников» же у него, как минимум, человек 20, а шансов у них мало: у харизматиков нет поддержки внутри партии, а у любимчиков партии нет харизмы. Но деваться некуда: когда-нибудь власть в КПРФ сменится.

«Если говорить про преемников, на мой взгляд, ситуация более чем сложная. Для того, чтобы стать главой партии, недостаточно быть ярким, харизматичным политиком. Это важно, но этого недостаточно. Иметь поддержку внутри партии для того, чтобы быть «серым кардиналом», тоже мало для претензий на роль лидера. Но, как минимум, в двух этих критериях и будет решаться, кто сменит Геннадия Андреевича на посту руководителя», — рассказал социолог «Политике Сегодня».

Слухи о передаче власти в партии «по наследству», то есть внуку Геннадия Андреевича — депутату Мосгордумы Леониду Зюганову, — Потуремский называет абсурдными. Но внутрипартийное лидерство сейчас не на повестке дня для старшего Зюганова: в сентября 2021 года пройдут выборы в Госдуму.

«КПРФ ждут очень сильные испытания, серьезный экзамен: непонятно, сможет ли Зюганов даже на символическом уровне быть фигурой на выборах 2021 года. Если мы вспомним выборы президента 2018 года, то уже тогда КПРФ, пользуясь спортивной терминологией, пришлось искать легионера. Этим легионером стал Павел Грудинин», — рассказывает Потуремский.

Вотчина КПРФ и красный бренд

В программе партии заявлено, что КПРФ — это «единственная политическая организация, последовательно отстаивающая права людей наемного труда и национально-государственные интересы». По сути, КПРФ объявила себя «левым монополистом» — с другими «красными», мягко говоря, солидаризироваться не спешит. Время товарищества прошло.

«КПРФ придерживается позиции, что весь левый политический спектр — это их вотчина. И тесниться оттуда никак не хочет. Не надо преуменьшать, у КПРФ есть потенциал и свой избиратель, но он теряется в значительной степени в последнее время. Связано это с тем, что оставаться левой коммунистической и социал-демократической партией одновременно крайне сложно, а в ситуации с КПРФ невозможно», — говорит Потуремский.

Прошло для КПРФ и время коммунизма — точнее, оно и не начиналось. Программа у партии умеренно левая, социал-демократическая. Никаких «землю — крестьянам, фабрики — рабочим». Об Ильиче в КПРФ осталась лишь светлая память, не более. От социалистических времен остался гимн партии — «Интернационал».

«Пытаться замешать христианство, сталинизм, коммунизм и какие-то совершенно буржуазные идеи в одну политическую идеологию у КПРФ получается не очень хорошо. А если смотреть то, как идеология коммунистов реализуется в их действиях, то вопросов возникает еще больше, если посмотреть, например, на количество «денежных мешков» или «буржуазную составляющую» во фракции Государственной Думы», — делится мнением политолог.

Коммунизм, все еще присутствующий в названии КПРФ, — уже не идеология, а маркетинговый трюк, говорит Потуремский. Это так называемый «бренд по созвучию»: отсылка к давно почившей КПСС и к советскому периоду. Но идеологических и содержательных оснований для такой преемственности у современных думских коммунистов нет.

Партия без власти

Кошка должна ловить мышей — это ее базовое свойство. Политическая партия должна бороться за власть, и это тоже ее базовое свойство, напоминает Потуремский. Но никаких предпосылок в КПРФ к реальной конкуренции на политическом поле в России нет: это показали и результаты прошедших губернаторских выборов, на которые партия выставила в большинстве своем слабых и непопулярных кандидатов.

Выбивался из безынициативной когорты, пожалуй, лишь депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов — его называли главным конкурентом на тот момент врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В «красном» регионе, до декабря прошлого года возглавляемым коммунистом Сергеем Левченко, Щапов занял второе место с 25,5% голосов.

«Я говорю про это как социолог: когда у нас партия на выборах глав регионов не может предложить серьезные кандидатуры, которые бы не со стороны оппонентов, а со стороны избирателей признавались годными на пост губернаторов, то это вызывает серьезные проблемы», — отмечает политолог.

Цель КПРФ — воспроизводить вторую по величине фракцию в Госдуме, которая, надо отдать должное, будет на что-то влиять, но за реальную власть бороться не собирается, говорит эксперт.

«Либо у КПРФ серьезные кадровые проблемы и среди нынешнего состава партии нет людей, которые бы претендовали на должность такого уровня. Если говорить еще про странные вещи — посмотрим на то, что происходило в течение последних двух лет. КПРФ катастрофически не попадает в повестку, пропускает события, не дает никакой реакции, никакого отношения. Это вызывает недоумение», — заключил Потуремский.

Действительно, создается ощущение, что партия исключительно «заседелась» в Госдуме и местных парламентах. Поддержка рабочих, декларируемая КПРФ, эфемерна — никто давно не слышал о профсоюзах, поддерживаемых партией. Участие в выборах «беззубо». А политическая конкуренция прослеживается исключительно в ревностной борьбе с другими коммунистами.